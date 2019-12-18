Россиянка-трансгендер добивается в ЕСПЧ права видеться с детьми

Европейский суд по правам человека впервые начал рассматривать дело о родительских правах трансгендера. В ЕСПЧ обратилась россиянка А. М. 1972 года рождения (ее полное имя не раскрывается), родившаяся мужчиной.

Как следует из материалов дела, в 2008 году заявительница, на тот момент еще будучи мужчиной, женилась, в 2009 году у нее родился сын, а в 2012 – дочь. Несколько лет назад А. М. провели операцию по смене пола. Теперь по документам она женщина.

Последний раз А. М. виделась с детьми в 2016 году. До этого на встречи с сыном и дочерью она приходила в мужской одежде, но со временем скрывать перемену пола стало сложнее.

В судебных документах, которые имеются в распоряжении Euronews, говорится, что мать «хочет исключить необходимость разъяснения детям изменений, произошедших с их отцом, что может негативно отразиться на их мировоззрении и противоречит ФЗ №436 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Мать просила его при встрече с детьми соответствовать мужскому образу, поскольку дети маленькие. Вы понимаете, что могут быть жесткие издёвки над детьми. Мать просила бывшего мужа приходить в мужской одежде, на что получала отказ, и он приходил, естественно, в женском обличье. Дети спрашивали: "Мама, почему папа пришел к накрашенными губами, ногтями, в сережках, с локонами?" Виктория Данильченко, бывший адвокат матери детей

Сама А. М. утверждает, что во время встреч с сыном и дочерью "снимала любые "женские аксессуары" - кольца, серьги; смывала лак и т. п.". Волосы у нее в тот момент были примерно по плечи.

"Дети ушли в себя, замкнулись, были в недоумении, в испуге", - говорит Виктория Данильченко. По словам адвоката, представлявшей интересы матери, отец пытался сына "обратить в свое понимание мира". На вопрос Euronews, что именно делала А. М., Виктория Данильченко ответить отказалась, сославшись на конфиденциальность этой информации.

А. М. назвала эти слова "наглой, откровенной ложью". "Не припоминаю, чтобы адвокат присутствовала при моем общении с детьми. Единственное, откуда она могла бы почерпнуть подобные сведения, — со слов биологической матери. Ну так пусть и ссылается на ее слова. <...> Кроме того, непонятно, что она имеет в виду под "пониманием мира"?", - добавляет А. М.

"Эксперты натянули этот диагноз, как сову на глобус"

Во время судебных разбирательств в России с заявительницей и с ее детьми общались эксперты из Национального центра психиатрии и наркологии имени Сербского. В своем отчете они отметили, что в России вопрос воспитания детей в семье, где один из родителей сменил пол, изучен мало. При этом зарубежные публикации, "в которых сообщается об отсутствии неблагоприятных последствий для детей при воспитании сменившими пол родителями, обладают существенными методологическими недостатками и с научной точки зрения недостоверны".

Что же касается самой заявительницы, то эксперты из Института Сербского обнаружили у нее "общее расстройство личности", которое опроверг другой ученый - завкафедры медицинской психологии Казанского госуниверситета Владимир Менделевич.

Эксперты явно натянули [этот диагноз], словно сову на глобус лишь потому, что в материалах дела истец припоминала, как я однажды лежала в больнице пограничных расстройств. Вот только не упомянула, что по поводу самой банальной вегето-сосудистой дистонии А. М., автор иска в ЕСПЧ

После того, как Люблинский суд Москвы ознакомился с экспертизой Института Сербского, адвокат А. М. попросил, чтобы им дали время на написание рецензии. Но суд отвёл на это всего два дня – субботу и воскресенье. За это время рецензию подготовить не успели, и судьи вынесли решение об ограничении А. М. в родительских правах.

Позже, когда иск А. М. рассматривался уже в Мосгорсуде, адвокат предоставил рецензию от Владимира Менделевича, профессора Казанского госуниверситета. Он обратил внимание на то, что эксперты из Института Сербского, сославшись на "научные данные" (о вреде, которое здоровью детей наносит общение с родителем-трансгендером), не привели в тексте никаких ссылок на научные публикации, кроме работы Марка Регнеруса.

*В своем исследовании профессор Техасского университета Марк Регнерус утверждал, что люди, у чьих родителей был опыт однополых отношений, вырастают менее успешными. Его публикация вызвала в научных кругах бурные дискуссии. В том числе в адрес ученого звучали обвинения по поводу того, что он некорректно составил выборку респондентов, что привело к таким результатам.

Более того, Менделевич подчеркнул, что, согласно законам РФ, транссексуализм не входит в перечень заболеваний, при которых запрещено воспитание детей.

По словам ученого, на гендерную идентичность, которая окончательно формируется к 6-7 годам, влияют биологические, а не социальные или психологические факторы. Что же касается дочери А. М, которой на тот момент было пять лет, "вопрос о возможном влиянии на нее информации о смене пола отцом должен решаться индивидуально и основываться на уточнении степени сформированности ее гендерной идентичности".

Рецензию, подготовленную Менделевичем, Мосгорсуд не приобщил к делу и отклонил апелляцию. Так же поступил и Верховный суд.

"Вред уже нанесен и не может быть заглажен"

Сама А. М. допускает, что дети будут удивлены, поначалу у них может возникнуть непонимание. "Придется приложить немало любви, внимания, умения и понимания, чтобы справиться с этим начальным шоком. Однако, в конце концов, детям нужен любящий родитель, родной и близкий человек, и если они это чувствуют, то, как он выглядит, отойдет на дальний план. Поэтому не сразу, но, уверена, они меня примут такой, как есть", - говорит А. М.

Как считает семейный психолог, специалист в области гендера и сексуальности, преподаватель Высшей школы экономики Инга Грин, трансгендерный статус родителя не создаёт никаких препятствий к осуществлению родительских функций. По ее словам, нет научных оснований, позволяющих утверждать, что воспитание детей трансгендерными родителями может нанести им какой-либо вред, в том числе связанный с формированием их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

"О том, какой вред может нанести детям исчезновение одного из родителей, особенно если у детей была эмоциональная связь с ним, говорить специально не требуется - это и так очевидно. И этот вред уже нанесен и не может быть заглажен", - добавляет специалист.