В Москве прошел кремлевский кадетский бал

Военные мундиры и пышные платья. В Москве прошел международный кремлевский бал кадетов. В ежегодном событии приняли участие около 1500 студентов военных училищ со всей России и стран бывшего СССР.

Попасть на бал смогли только лучшие пары.

Валерия Камбекова, ученица кадетской школы

"Мы проходили конкурс, была большая конкуренция. Примерно 15 пар из нашей школы тоже хотели поехать, но выиграли все-таки мы"

Кадетские балы — дань великолепию царской России, где такие события были важной частью дворянской культуры и официального этикета. Сегодня подобные праздники организуют, в том числе, как часть официальной программы патриотического воспитания.