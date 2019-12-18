Начались дебаты по импичменту Трампу

В Палате представителей Конгресса США проходят дебаты по процедуре объявления импичмента Дональду Трампу. Затем будет проведено голосование. То, что большинство конгрессменов проголосуют против президента-республиканца, сомнений почти не вызывает. Демократов в Палате представителей большинство, и они настроены решительно.

Нэнси Пелоси, представитель демократов:

"Если мы не будем действовать сейчас, это будет означать, что мы халатно относимся к своим обязанностям. Прискорбно, что из-за безрассудных действий президента мы вынуждены объявить ему импичмент, но он не оставил нам выбора. Сегодня мы обсуждаем тот факт, что президент нарушил Конституцию и стал угрозой для нашей национальной безопасности, для нашей избирательной системы, основы демократии".

Процедура импичмента достаточно сложная. После голосования в Конгрессе решение должен утвердить Сенат, а тут большинство у республиканцев.

Том Коул, республиканец:

"Информации, которой мы располагаем, недостаточно. Она основана на слухах, новостных сводках и других неподтвержденных данных. Она основаны на докладе, написанном членом конгресса, который отказался давать показания. Я не верю утверждениям, которые можно подогнать до такого уровня, чтобы объявить импичмент".

Президента США обвиняют по двум статьям: злоупотребление властью и препятствие работе Конгресса. Сам глава Белого дома считает голосование по объявлению ему импичмента процедурой, противоречащей конституции.

Дональд Трамп написал в Twitter:

"Можете ли вы поверить, что сегодня меня представят к импичменту радикально-левые бездельники-демократы, а я ничего плохого не сделал! Это ужасно. Почитайте расшифровки. Такого не должно снова случиться ним с одним американским президентом. Помолитесь!"

Процедуру импичмента Трампу запустили из-за того, что в летнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, глава Белого дома, по словам анонимного источника, настаивал на проведении расследования против Хантера Байдена, сына Джо Байдена, который может стать соперником Трампа на президентских выборах в 2020 году.

До сих пор Палата представителей лишь дважды объявляла импичмент: Эндрю Джонсону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998. Оба были оправданы Сенатом.