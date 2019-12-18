Кремль: "Северный поток-2" будет завершён

"Северный поток-2" будет закончен, несмотря на санкции США. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал очередную попытку американских властей помешать строительству газопровода из России в Германию.

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Мы обеспокоены развитием событий в США, и для нас это не ново. Мы внимательно следим за ситуацией. Пока можно сказать, что мы не потеряли ни одного подрядчика, мы прогрессируем и надеемся, что никаких санкций введено не будет Хеннинг Коте руководитель проекта "Северный поток-2"

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в администрации США, законопроект по санкциям "слишком запоздал" и не сможет повлиять на завершение строительства газопровода, который Штаты считают угрозой европейской безопасности.

"Северный поток - 2" включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.