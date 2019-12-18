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Норвегия

Выход на пенсию по-норвежски

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  Михаил Саленков 
Выход на пенсию по-норвежски
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Средний возраст выхода на пенсию в Норвегии сейчас 65 лет.

Берглиот Сюльюлин - 95 лет, но шесть дней в неделю к восьми часам утра она отправляется на работу. Вместе с мужем и сыном Берглиот едет в открытый ею 72 года назад магазин для садоводов.

Пожилые граждане, не оставившие работу после выхода на пенсию, не редкость в Норвегии. Благодаря проведенной в стране в 2011 году пенсионной реформе работать после 67 лет (официальный пенсионный возраст) стало финансово выгодно.

Несколько лет назад норвежское правительство признало, что необходимо стимулировать людей оставаться на работе в связи с демографическими переменами в стране. Работающая в свои девяносто пять Берглиот это, конечно, редкий случай. Вместе с тем, по официальным данным, примерно пятая часть норвежцев продолжает трудиться после выхода на пенсию.

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