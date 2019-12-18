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Тяжёлый труд по рубке льда

170 000 кубических метров ледяных блоков потребуется в этом году для создания скульптур на Международном фестивале льда и снега, который проходит в китайском Харбине. Этими блоками можно заполнить 70 олимпийских бассейнов. На реке работают 100 фермеров, которые в обычное время занимаются выращиванием кукурузы и сои. За каждый блок льда они получают 2.5 юаня, это примерно 35 центов. В день, который для них начинается раньше пяти утра, они могут заработать около 500 юаней. Температура воздуха составляет -18 градусов Цельсия. А на обед работники ловят карпов из реки. Несмотря на такой тяжелый труд, эти фермеры не могут попасть на фестиваль, так как билет стоит 290 юаней и они просто не могут позволить себе это удовольствие.

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