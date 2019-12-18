"Балтийский путь": дисциплина и вдохновение

Вернуть свободу своими руками. Акция "Балтийский путь" прошла в августе 1989 года. Тогда два миллиона человек в странах Балтии взялись за руки и сделали живую 600-километровую цепь. Так они ответили на несогласие с пактом Молотова-Риббентропа между Германией и СССР, который за 50 лет до акции поделил Восточную Европу на сферы влияния.

Американский журналист латышского происхождения Юрис Кажа наблюдал за историческим событием с вертолета.

Юрис Кажа, журналист

"В ту минуту, когда мы поднялись в воздух, стало видно, как люди выстроились в линию. Машины тоже были выстроены, как и автобусы, приезжающие из разных мест. Люди выходили, брались за руки, держал плакаты и флаги. Это было важное событие".

После того полета Юрис был выслан из Советского Союза на пять лет.

Во всех трех странах движение за независимость и акция "Балтийский путь" были организованы Народным фронтом, политической группой, которая с помощью так называемой "поющей революции" и других форм ненасильственного сопротивления боролась за свободу. Для многих людей "Балтийский путь" стал важной вехой.

Дайнис Иванс, лидер Народного фронта в Латвии

"Выборы в условиях тоталитаризма были полностью формальными, и "Балтийский путь" стал большим общим голосованием трех стран за свободу на международной арене. На мой взгляд, это было самое яркое событие в мировом масштабе, выражение настоящей демократии".

Тридцать лет назад без социальных сетей, интернета и мобильной связи, организация "Балтийского пути" была сложной. Советские власти пытались препятствовать, запрещая радиопередачи в Латвии.

Дайнис Иванс, лидер Народного фронта в Латвии

"Секрет успеха "Балтийского пути" заключался в том, что люди в этой ненасильственной войне против тоталитарной системы были очень дисциплинированными и независимыми. У наших стран был высокий уровень самоконтроля, которого не было ни до, ни после".

Янис Лайзанс, Euronews

_"Акция "Балтийский путь" вдохновила многие восточноевропейские государства. Позже, например, упала Берлинская стена. Эти идеи живы и 30 лет спустя. Даже активисты движения за независимость в Гонконге пытались повторить нечто подобное в этом году". _