Конгрессмены-демократы против президента США

Новый этап импичмента: после того, как спикер Палаты представителей во вторник сообщила, что голосование по двум статьям обвинения против Трампа в рамках ведущейся на Капитолийском холме процедуры состоится в среду, Белый дом опубликовал письмо главы администрации , адресованное Нэнси Пелоси.

Нэнси Пелоси настроена решительно Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. Susan Walsh

Американский президент назвал происходящее "незаконной партийной попыткой совершить переворот".

Письмо президента спикеру Палаты представителей на 6-ти страницах AP Photo/Jon Elswick

Юридический комитет нижней палаты Конгресса США в конце прошлой недели утвердил два пункта обвинения против Трампа, позволяющих объявить ему импичмент.

Представители Демократической партии считают, что Трамп злоупотребил полномочиями, вмешавшись во внутренние дела Украины, и препятствовал расследованию Конгресса. Эти обвинения в среду должны рассмотрены конгрессменами в полном составе.

В шестистраничном письме американский президент заявляет, что конгрессмены-демократы явили пример "беспрецедентного, нарушающего конституцию, злоупотребления властью".

Он отмечает, что сама Пелоси и партия, которую она представляет, стали заложниками радикалов, имеющих ультралевые убеждения", и что "американский народ на выборах 2020-го года потребует за эти шаги отчитаться".

В случае утверждения обвинительного заключения оно будет передано в Сенат, где у однопартийцев Трампа - большинство.

Вот как отреагировал на начало нового этапа его отстранения от власти сам Трамп: "Я никогда не видел такого единства в рядах республиканцев. В нижней палате все голосовали против обвинения. Надеюсь, что в верхней палате результат голосования будет аналогичным. Я разговаривал с Митчем Макконеллом, спикером республиканского большинства в верхней палате этим утром, он разделяет в данном случае мою оценку".

Чтобы обвинения, приведшие к импичменту были утверждены, необходимо не менее 67 сенаторов, высказавшихся "за".

В настоящий момент у республиканцев в Сенате 53 мандата из ста положенных по конституции.

Накануне голосования в Палате представителей в Нью-Йорке манифестанты призвали законодателей объявить Трампу импичмент и изгнать президента из Белого дома.