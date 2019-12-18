Австралия: самый жаркий день

В Австралии, где не прекращается борьба с лесными пожарами, зафиксирован самый жаркий день за всю историю метео-наблюдений. Здесь средняя температура поднялась до отметки в 40,9 градуса по Цельсию. Власти опасаются возникновения новых очагов возгорания. Даже привыкшие к жаре в это время года австралийцы пытаются находиться поближе к воде.

Дин Наррамор, метеоролог: "Это немыслимо. Установлен национальный рекорд средней макисмальной температуры". По словам метеоролога, предыдущий рекорд держался с 7 января 2013 года. Однако, подчеркивает специалист, существует вероятность того, что в ближайшие дни температура будет только повышаться. Уже в ряде районов страны воздух прогрелся до сорока градусов по Цельсию, а в некоторых областях и до сорока пяти.

Зной смертельно опасен как для людей, так и для животных. Жара сопровождается низкой влажностью и порывистым ветром. По данным метеорологов, уходящий 2019 год стал самым засушливым в Австралии за последние сто лет.