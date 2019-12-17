Тимишоара: память о революции

30 лет назад в реформатской церкви в Тимишоаре собралась небольшая группа людей. Они выступали против судебного решения о депортации пастора церкци Ласло Тёкеша. Эти события послужили началом декабрьской революции, которая привела к падению коммунистического режима в Румынии.

Силы безопасности на антиправительственные волнения в Тимишоаре ответили жестко, но люди решили отстоять свои требования и отказались подчиняться армии. Под лозунгами "Свобода!" и "Долой Чаушеску!" они шли к зданию городского комитета Коммунистической партии.

Константин Дума получили известность в Тимиошоаре благодаря тому, что фотографировал происходящее. Он вспоминает: "Мы побежали, перебрались по небольшому мосту через реку Бега. В то же время четыре бронемашины двигались в нашем направлении со стороны студенческого общежития. Там оказалась 50-летняя женщина, думаю, что из-за плохой видимости она попала под колеса и была раздавлена. И эта женщина, я уверен, стала первой жертвой во время нашей революции".

17 декабря вооруженные силы получили приказ стрелять по демонстрантам. Всего в ходе волнений в стране погибли около тысячи человек, свыше 2000 пострадали. Житель Тимишоары Траян Орбан говорит, что до сих пор чувствует боль в ноге от пулевого ранения. Сегодня память о революции хранится в основанном им мемориале.

"Я лежал в больничной палате, потому что был ранен, и слышал как на улице жители Тимишоары скандировали — свобода! И требовали осудить диктатора Чаушеску и его приближенных. Это было невероятное ощущение!", — говорит Траян Орбан.

20 декабря 1989 года жители Тимишоары провозгласили город свободным от идеологии коммунизма. Вслед за Тимишоарой демонстрации начались в Бухаресте и других городах.

Николае Чаушеску вместе с супругой бежал из Бухареста. Они были арестованы 22 декабря в Тырговиште. А 25 декабря суд военного трибунала, длившийся два часа, приговорил их к смертной казни и в тот же день они были расстреляны.

Сегодня молодежь Тимишоары наслаждается свободой. Молодое поколение знает о протестах 1989 года, но смотрит в будущее, не оглядываясь назад.

Ана Саву, журналистка: "Подростки, те, кто моложе меня, чаще всего равнодушны к прошлому либо говорят — да, это всего лишь история. Мы об этом слышим каждый день, потому что живем в Тимишоаре".

Андреа Диана Барта, студентка: "Я уверена, что у каждого поколения должны собственная революция. Она может быть другой, просто в другом контексте происходит то же самое".

"30 лет назад на ступенях этого собора лилась кровь. В Тимошоаре погибли сотни людей. Судьба всей страны изменилась благодаря их храбрости и жертвенности. Сегодня город просто ждет рождественских праздников", — переедет из Тимишоары корреспондент Euronews Мари-Жан Йон.