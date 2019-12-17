Ледяной отель в Швеции празднует 30-летие

На замерзших просторах шведской Лапландии в небольшой деревушке Юккасъярви недалеко от полярного круга мастера из разных уголков мира воздвигли настоящее зимнее чудо - самый большой ледовый отель. К сожалению, век этого произведения искусства недолог - по весне он тает, и с наступлением зимы приходится все строить заново. В этом году уникальная гостиница празднует 30-летие. Креативный директор Лука Ронорони приехал сюда из Италии более 20 лет назад и был потрясен красотой шведского льда.

Креативный директор ICEHOTEL Лука Ронорони: "Это важная веха для нас. Вы знаете, 30 лет назад мы начали с нескольких небольших иглу у реки Турне, и никто тогда даже не мог представить, что это все будет развиваться и через 30 лет достигнет столь высокого уровня. Мы хотим отпраздновать это событие вместе с нашими гостями, чтобы у них остались незабываемые впечатления".

Номера, встречающие гостей, образуют сказочный лабиринт, построенный из искусно обработанного льда и снега. Главный строительный материал лед мастера извлекают из расположенной неподалеку замерзающей реки Турне. Затем ледяные блоки помещают в специальное хранилище. Практически все в гостинице сделано изо льда - кровати, столы, посуда, флюты для шампанского, люстры. Температура внутри помещений ICEHOTEL около 5 градусов ниже нуля. Номер в отеле обойдется как минимум в 538 евро. Стоимость самого дорогого - Сьют Делюкс – около тысячи евро.