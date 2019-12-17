Турция: новые задержания по делу Гюлена

Еще более 180 человек были задержаны во вторник в Турции по подозрению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Среди них — мэр города Урла в провинции Измир, представляющий главную оппозиционную Республиканскую народную партию.

Турецкая прокуратура также выдала ордера на арест 18 сотрудников министерства здравоохранения страны, в том числе 10 врачей.

Лидера движения "Хизмет", проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 постоянно проживающего в США, в Турции обвиняют в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года. Жертвами тех событий стали по меньшей мере 240 человек, свыше 2 тысяч получили ранения.

Фетхуллах Гюлен AP photo Chris Post

За три года, прошедших с неудачной попытки путча, арестованы десятки тысяч человек. Среди них — военнослужащие, сотрудники полиции, работники прокуратуры и судебных органов, журналисты и правозащитники. Должностей лишились около 130 тысяч человек.