49 убитых журналистов

49 журналистов погибли в 2019 году при выполнении профессиональных обязанностей. Об этом стало известно из опубликованного доклада организации "Репортеры без границ".

При подсчете учитывались только те случаи, когда связь между профессией и смертью официально установлена.

В этом году больше всего журналистов погибло в Мексике и Сирии. Еще в августе Мексика была признана самой опасной страной для представителей СМИ.

Несмотря на то, что профессия остается опасной, в этом году число погибших журналистов - самое низкое за последние 16 лет. Для сравнения — в 2018-м в мире были убиты 80 работников СМИ.

Журналистов реже командируют в такие страны как Афганистан, Сирия и Йемен. Также мы полагаем, что работники СМИ стали более опытными. В основном это местные журналисты, за плечами которых несколько лет работы, и они знают, как защитить себя Полин Адес-Мевел представитель "Репортёров без границ"

"Репортеры без границ" осуждают любые препятствия работе сотрудников СМИ, в том числе их похищение и лишение свободы. На настоящий момент, согласно докладу, 389 журналистов находятся под стражей, еще 57 взяты в заложники.