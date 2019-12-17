В шорт-лист "Оскара" попали две российские работы

В шортлист американской кинопремии "Оскар" попали две российские работы: драма "Дылда" Кантемира Балагова и мультфильм "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита. Окончательный перечень номинантов станет известен 13 января.

Фильм Балагова включен в короткий список претендентов в номинации "Лучший международный художественный фильм". В него также попали чешская "Раскрашенная птица" (The Painted Bird, 2019), "Правда и справедливость" (T de jaigus, 2019) от Эстонии, "Отверженные" (Les misérables, 2019) от Франции, "Оставшиеся" (Akik maradtak, 2019) от Венгрии, "Страна меда" (Honeyland, 2019) от Северной Македонии, "Тело Христово" (Boze Cialo, 2019) от Польши, "Атлантика" (Atlantique, 2019) от Сенегала, "Паразиты" (Gisaengchung, 2019) от Южной Кореи, а также "Боль и слава" (Dolor y gloria, 2019) от Испании. Указанные 10 картин были отобраны из списка, включавшего 91 фильм.

По мнению президента Гильдии киноведов и кинокритиков, драма Балагова имеет шанс получить награду. "Дылда" - самая заметная картина года, лента качественная, у нее было много международных премий и признание внутри страны, - сказал он. - Кроме того, приближается 75-летие окончания Второй мировой войны, и блокада Ленинграда становится очень важной темой для кино".

Действие "Дылды" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах (главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина), которые после войны пытаются снова начать мирную жизнь. Мировая премьера фильма состоялась в рамках официальной конкурсной программы "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где картина получила сразу две награды. В российский прокат лента вышла 20 июня 2019 года.

Раньше номинация, в которой выдвинута "Дылда", называлась "Лучший фильм на иностранном языке", название было изменено в 2019 году. Кандидатов на "Оскар" в этой номинации выдвигают страны, где были сняты картины, после чего американские киноакадемики отбирают номинантов.

Отечественные фильмы трижды становились лауреатами как лучшие иностранные картины: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981), "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994). В последние годы на "Оскар" от России выдвигались, в частности, "Левиафан" и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

Работа Константина Бронзита включена в шорт-лист номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм". Режиссер уже дважды выдвигался на премию "Оскар" - за мультфильм "Уборная история - любовная история" (2009) и за ленту "Мы не можем жить без космоса" (2016).

AP

"Победы пока нет никакой, - прокомментировал Бронзит шансы своего мультфильма попасть в список номинантов. - Фильм просто прошел один из отборочных циклов. Правда, наверное, это самая сложная ступень, так как большинство фильмов отсеилось именно на этом этапе. А дальше шансы можно оценивать чисто математически: обычно в номинацию попадают пять фильмов, из 10 фильмов отсеется уже каждый второй. Значит, шансы один к двум".

Новый фильм, как говорится в аннотации, - "это история о матери и ее единственном сыне, а также - о судьбе и предназначении".

Первоначально в нынешнем году в этой номинации были выдвинуты 92 работы, сейчас в шорт-листе остались 10, среди них - лента французского режиссера Лео Брюнеля "Вне трассы" (Hors piste) о работе спасателей, а также работа американского режиссера Росаны Салливан "Котбуль" (Kitbull) о бездомном котенке и питбуле.

92-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе. Ее будет транслировать телекомпания Эй-би-си на 225 стран.