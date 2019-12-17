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Пакистан

Пакистан: Первез Мушарраф приговорен к смертной казни

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  Ольга Кепински 
Бывший президент и военный лидер Пакистана Первез Мушарраф
Бывший президент и военный лидер Пакистана Первез Мушарраф -
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Бывший президент и военный лидер Пакистана Первез Мушарраф заочно приговорен к смертной казни за государственную измену.

Вердикт был вынесен Специальным судом Пакистана и может быть обжалован, если бывший лидер вернется в страну из Объединенных Арабских Эмиратов, где находится с 2016 года.

Мушарраф отправился туда на лечение. Между ОАЭ и Пакистаном нет соглашения об экстрадиции.

Обвинения в отношении 76-летнего Мушаррафа, который занимал пост президента с 2001 по 2008 год, связаны с приостановлением им действия конституции и введением в стране чрезвычайного положения в 2007 году. Он также издал Указ о национальном примирении, который предусматривал снятие обвинения в коррупции со всех политических деятелей Пакистана, находившихся у власти с 1988 по 1999 год. Из-за противодействия оппозиционных партий Мушарраф был вынужден уйти в отставку в 2008 году.

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