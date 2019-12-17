Киев: протесты и стычки

По меньшей мере 17 украинских полицейских пострадали в результате столкновений с манифестантами в центре Киева у здания Верховной рады. Там во вторник прошло сразу несколько акций протеста против продвигаемого правительством законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель.

Ситуация обострилась после того, как демонстранты попытались установить палатки на проезжей части у здания парламента, а силовики их свернули. Стражей порядка забрасывали камнями и бутылками, избивали палками. Те в ответ применили резиновые дубинки и слезоточивый газ. Как сообщил представитель МВД, 26 человек были задержаны.

Принятый Радой месяц назад в первом чтении документ предусматривает возможность приобретения земли сельскохозяйственного назначения с 1 октября будущего года украинскими физическими и юридическими лицами, территориальными общинами и государством. Также собственниками земель сельхозназначения при определенных условиях смогут стать иностранцы и лица без гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил беспорядки, но пообещал прислушаться к мнению украинцев, отметив, что перед вторым чтением в законопроект будут внесены поправки.