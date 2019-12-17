На работу в Германию!

Берлин признал, что немецкая экономика испытывает проблемы недостатка квалифицированной рабочей силы: не хватает специалистов IT-индустрии, инженеров в ряде отраслей, нет достаточного количества среднего и младшего медперсонала, а также тех, кто знает досконально гостиничный и ресторанный бизнесы.

Еще требуются, как указывается, сантехники и водители фур.

Помочь в найме таких сотрудников в пределах, а также за пределами стран-членов ЕС должен соответствующий закон, действие которого начнется в марте будущего года.

Jens Meyer, photo AP (file), all rights reserved

Вот что сообщила по этому поводу канцлер Германии Ангела Меркель: "Да, мы испытываем дефицит квалифицированных работников. Мы должны сделать так, чтобы у таких людей был интерес переехать в Германию. Мы также должны удостовериться, что такого рода специалисты обладают такими навыками, которых нет у немцев, трудящихся в аналогичной сфере. При этом необходимо учитывать и потребности в трудоустройстве наших собственных граждан".

Photo/AP/Jens Meyer (file, all rights reserved)

Слова главы правительства подтвердил руководитель конфедерации работодателей Германии Инго Крамер: "Для нас очень важно обеспечить таким людям максимально комфортные условия для интеграции в немецкое общество, поскольку они приезжают иногда из стран с иной культурой. Нужно сделать так, чтобы они тут себя чувствовали как дома во всех смыслах, не только профессионально, но и социально".

Федеральное агентство по труду, как сообщается, будет привлекать работников, имеющих высшее образование и соответствующую квалификацию, из Азии и Южной Америки.

Известно, что в список стран будет включен ряд балканских государств, в частности, Босния-и-Герцеговина, в дальнейшем пилотные проекты будут вестись также в Индии и во Вьетнаме.