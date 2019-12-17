Пенсионная реформа: манифестация в Лионе

Манифестанты собираются сперва отдельными группами. Здесь и адвокаты, и студенты, и члены профсоюзов, но все пришлю сюда с общей целью – заставить правительство свернуть пенсионную реформу. Среди протестующих – пожарные, они решительно выступают против новой системы, которую стремится внедрить правительство, и которая впоследствии может обернуться для них снижением пенсий:

– Мы знаем, что через несколько лет нас снова попросят сделать усилие, потому что, мол, в мире сложная ситуация, и наши пенсии так и будут снижаться, шаг за шагом.

Отдельные группы протестующих выстраиваются в общую колонну, людскому потоку не видно ни конца, ни края. По данным местных властей, на улицы вышли 17 000 человек. Профсоюзы говорят о 40 000 участниках акции.

– Довольно с нас жертв – это один из звучащих здесь лозунгов, – передаёт с места событий корреспондент Euronews Гийом Пети. – В акции протеста приняли участие представители самых разных профессий: учителя, врачи, госслужащие и работники частных компаний, студенты, а также пенсионеры, пришедшие выразить солидарность с новым поколением.

Этим студентам ещё очень далеко до пенсии, но они уже сейчас хотят заявить о своих правах. Их тревожит изменение способа начисления пенсий, по которому в расчёт будет приниматься вся карьера, в которой случаются и неудачные годы:

– Вся низкооплачиваемая работа, за которую нередко приходится браться в молодости, будет учитываться при расчёте пенсии, и это автоматически сделает её значительно меньше.

Впервые к демонстрантам присоединился профсоюз CFDT, который по-прежнему открыт для переговоров с правительством, но выступает категорически против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет:

– Повышение пенсионного возраста с помощью этой реформы – всего лишь способ сэкономить, и наша задача – заставить правительство отменить эту меру, а ещё – улучшить условия труда для тех, кто выполняет самую тяжёлую работу.

В рядах манифестантов теперь и «жёлтые жилеты». В рядах манифестантов медики, которые добиваются повышения зарплаты – начавшиеся 5 декабря протесты не ослабевают и уже выходят за рамки требований отмены пенсионной реформы.