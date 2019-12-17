Франция: профсоюзы не сдаются

Остановить реформу пенсионной системы. С этой целью крупнейшие профсоюзы Франции провели третью в этом месяце общенациональную забастовку. На улицы городов страны вышли десятки тысяч человек. Самая массовая акция состоялась в Париже. Власти, утверждают противники реформы, перешли "красную черту". Согласно плану правительства, возраст выхода на пенсию останется прежним - 62 года. Но для получения выплат в полном объеме нужно будет проработать до 64 лет.

Филипп Мартинес, лидер профсоюза CGT: "Вот наше послание властям: прислушайтесь к общественному мнению, прислушайтесь к тем, кто бастует, прислушайтесь к демонстрантам! Вы хотите улучшения ситуации? Мы с этим полностью согласны. Но сейчас вы должны сказать: " Давайте начнем с нуля. Мы остановим проект и поговорим об улучшении пенсионной системы". У нас, профсоюзов, есть предложения. Никто не может это отрицать. Встречные предложения. Нас просят найти решения, они у нас есть. Пусть власти их реализуют. "

Манифестация в Париже прошла на фоне забастовки работников общественного транспорта. Чтобы забраться в пригородный поезд , или сесть в электричку в метро, надо проявить завидную сноровку.

Нелегко и живущим в пригородах столицы французам: казалось бы, до работы и обратно, можно добраться на машине. Не тут-то было... Автотрассы время от времени перекрывают дальнобойщики.

Не повезло и туристам: в Лувре закрыт ряд залов знаменитого музея, ограничен доступ в Версальский дворец. Невозможно посетить и Эйфелеву башню.

В протестах приняли участие медики, адвокаты, пожарные. "Школа закрыта. Учителя и директор бастуют". Такие объявления висят на дверях множества французских школ. Родители проявляют терпение:

"Здесь занятий нет лишь в нескольких классах. Так что детей можно оставить. В любом случае, мы поддерживаем забастовку учителей. Даже если бы наша школа была закрыта полностью, нас бы это не особо волновало. Мы бы как-то договорились с людьми, с соседями например".

Бастующие четырнадцатый день железнодорожники в преддверии Рождества все же проявили сочувствие к согражданам: в предстоящие выходные компания SNCF (с некоторыми ограничениями) обещает доставить имеющих билет пассажиров к месту назначения.