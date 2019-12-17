Что ждет Францию во время крупнейшей манифестации 17 декабря?

Французские профсоюзы призвали трудящихся по всей стране выйти во вторник на акцию протеста в поддержку общенациональной забастовки против пенсионной реформы, которая уже вторую неделю нарушает работу общественного транспорта и госучреждений.

На прошлой неделе французские власти обнародовали план реформы и подняли пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Лидер одного из крупнейших профсоюзов Франции Французской Демократической Конфедерации труда (CFDT) заявил, что повышение возраста перешло "красную черту" и призвал к продолжению забастовки.

Почему рабочие бастуют?

Главная цель французского правительства - упростить систему пенсионных накоплений и привести 42 имеющиеся схемы к одной. Большинство крупнейших профсоюзов требуют, чтобы правительство Эммануэля Макрона отказалось от некоторых из предложенных изменений, иначе забастовка продолжится в праздники.

В частности, CFDT требует обеспечить права тех, по кому реформа ударит больше всего. "Получается, что тот, кто рано начал работать, и тот, кто в конце своей карьеры окажется без работы, будет наказан", - считает генеральный секретарь профсоюза Лоран Бергер.

Правительство пригласило рабочих за стол переговоров, но не планирует отказываться от реформы. "Я преисполнен решимости осуществить эти преобразования, поскольку считаю, что они глубоко справедливы", - сообщил Филипп во время презентации плана реформ.

Часть протеста, тем не менее, не связана с пенсиями. К забастовке планируют присоединиться медработники, протестуя против недостаточного финансирования лечения. Они также планируют мобилизоваться 20 декабря.

Чего ожидать во вторник?

Манифестации во вторник пройдут во многих крупных городах и будут схожи с митингами 5 и 10 декабря. В некоторых населенных пунктах запланированы марши.

Французская железнодорожная компания SNCF сообщила, что курсировать будут всего 25% высокоскоростных поездов. Движение 17 декабря будет хуже, чем в остальные дни забастовки. Людям, пользующимся электричками, SNCF посоветовала не появляться на вокзалах, а пользоваться услугами карпулинга и каршеринга.

В Париже акции протеста планируются с самого утра на нескольких центральных площадях. Не будут работать восемь линий парижского метрополитена. В аэропортах ожидаются задержки и отмены рейсов. Управление гражданской авиации просит авиакомпании сократить трафик в парижском Орли на 20%.

Протесты планируются в Лионе, Марселе, Тулузе и других городах.