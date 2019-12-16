Круизный лайнер вернулся в Сидней

Кабинет министров Новой Зеландии минутой молчания почтил память жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, произошедшего 9 декабря. Ранее премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что на проведение официальное расследования потребуется около года.

Большинство погибших были пассажирами круизного лайнера Ovation of the Seas, который в понедельник вернулся в порт Сиднея.

Новозеландский Уайт-Айленд — один из самых посещаемых активных вулканических островов в мире.

Туристы рассказывают о своих переживаниях:

"Это так печально. Я испытываю боль за тех, кто потерял свои жизни, и по отношению к получившим ранения. После этой трагедии атмосфера на лайнере была очень угрюмая".

"Это ужасный, душераздирающий опыт. Знакомишься с людьми во время поездки, а потом их не видишь и думаешь— неужели они оказались среди погибших и пострадавших".

По последним данным, жертвами извержения стали 16 человек, десять из них — граждане Австралии. Пропавшими без вести остаются два человека. В момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек. В ожоговых центрах проходят лечение 26 пострадавших.