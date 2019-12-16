Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Австралия

Сидней задыхается от смога

 Комментарии
  Ирина Шелудкова 
Смог от лесных пожаров в Сиднее
Смог от лесных пожаров в Сиднее -
Авторское право
AP Photo/Rick Rycroft - Rick Rycroft
Размер текста Aa Aa

Уровень загрязнения воздуха в Сиднее в 11 раз превысил опасный порог. В связи с чем австралийские медики из более чем 20 профессиональных организаций заявили, что крупнейший город страны столкнулся с чрезвычайной ситуацией в системе общественного здравоохранения.

На прошлой неделе число обращений из-за проблем с дыханием в службы скорой помощи выросло на 48% по сравнению со средним показателем, рассчитанным на основе данных за пять лет.

Австралийские врачи призывают власти принять срочные меры по борьбе с потеплением климата, так как эта проблема усугубляет ситуацию с лесными пожарами.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Hot Topic

Узнайте больше:

Глобальное потепление и изменение климата
Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.