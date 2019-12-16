Сидней задыхается от смога

Уровень загрязнения воздуха в Сиднее в 11 раз превысил опасный порог. В связи с чем австралийские медики из более чем 20 профессиональных организаций заявили, что крупнейший город страны столкнулся с чрезвычайной ситуацией в системе общественного здравоохранения.

На прошлой неделе число обращений из-за проблем с дыханием в службы скорой помощи выросло на 48% по сравнению со средним показателем, рассчитанным на основе данных за пять лет.

Австралийские врачи призывают власти принять срочные меры по борьбе с потеплением климата, так как эта проблема усугубляет ситуацию с лесными пожарами.