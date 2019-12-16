Южная Осетия: решается судьба грузинского врача

На границе с Южной Осетией прошла акция в поддержку грузинского врача Важи Гаприндашвили.

Он был задержан в окрестностях сел Орчосани и Ахмаджи 9 ноября за нарушение режима пересечения южноосетинской границы и позднее приговорен к двум месяцам заключения. Ему может грозить штраф, принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.

1tv.ge

Важа Гаприндашвили – известный тбилисский врач, президент Ассоциации ортопедов и травматологов Грузии и ведущий специалист клиники "Меди Клаб".

По предварительной информации, Гаприндашвили приехал в регион для оказания помощи больному. Но его обвинили в незаконном пересечении линии соприкосновения в зоне конфликта, которую грузинская сторона называет административной, а югоосетинская — государственной границей.

Сам врач не признает своей вины, а также существования границы между частично признанной республикой и Грузией.

В его поддержку высказались президент страны Саломе Зурабишвили, патриарх Грузии Илия II, а также посольство США.

По завершении акции в небо были выпущены воздушные шары с прикрепленным к ним белым медицинским халатом.