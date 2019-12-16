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Франция

Франция: стихия уносит жизни

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  Ольга Кепински 
Франция: стихия уносит жизни
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Три человека погибли, несколько получили ранения в результате наводнений и сильных порывов ветра, достигающих скорости 39 м/c на юго-западе Франции. Основной удар стихии пришелся на выходные. В зоне мощного циклона оказались 11 департаментов.

К воскресенью, метеорологические службы Франции понизили уровень опасности в большинстве пострадавших регионов, оставив местных жителей подсчитывать нанесенный природой ущерб.

Некоторые районы департамента Дордонь остались без доступа к питьевой воде, на помощь жителям пришли местные власти.

В департаменте Ланды эвакуированы около 600 человек. Около 60 тысяч домов на время остались без электричества.

Экстремальные погодные условия испытывают юг Франции не первую неделю. В результате наводнений на юго-востоке страны в начале декабря погибли 12 человек.

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