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Филиппины

Сильное землетрясение на Филиппинах

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  Михаил Саленков 
Сильное землетрясение на Филиппинах
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На Филиппинах ведутся поиски пропавших без вести после мощного землетрясения магнитудой 6,8, в результате которого по меньшей мере три человека погибли, более 30-ти пострадали.

Среди погибших - шестилетний ребенок.

В городе Падада на острове Минданао, оказавшемся в 20 километрах от эпицентра, обрушилась часть торгового центра, разрушены неcколько жилых домов.

За первым землетрясением последовали новые подземные толчки.

Из-за обрыва линий электропередач без света остались жители четырех городов острова.

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