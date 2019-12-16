Юбилей футуризма

Футуризм, художественное авангардистское движение в литературе и искусстве, отмечает свое 110-летие. В честь юбилея в итальянской Пизе проходит выставка, на которой представлены ключевые работы художников, сформировавших это движение.

Основоположником футуризма был итальянский поэт Филиппо Маринетти. В 1909 году в одной из ведущих французских газет "Фигаро" он опубликовал "Манифест футуризма", который был написан для молодых итальянских художников. По окончании обучения в Париже Маринетти переехал в Италию.

Ада Масоэро, куратор выставки: "Приехав в Милан, он понял, что произошли эпохальные изменения в обществе, в том числе и в итальянском. Поэтому он решил, что пришло время начать эстетическую революцию во всех областях искусства".

Футуристы восхищались всем, что считалось современным - скоростью, технологиями, молодежью и насилием, автомобилем, самолетом и промышленным городом, всем, что представляло технологический триумф человечества над природой. Они были пылкими националистами. Искусство, музыка, архитектура - все это должно было изменить общество.

Козимо Браччи Торси, директор Palazzo Blu: "Эти "Манифесты" были адресованы общественности, толпе, а не небольшой группе посвященных. Это была еще одна особенность движения, которое, безусловно, было одним из самых важных авангардистских течений двадцатого века".

Многие итальянские футуристы поддерживали фашизм в надежде на модернизацию страны, разделенной на индустриально развитый Север и сельский архаичный Юг. Сам Филиппо Томмазо Маринетти был одним из основателей итальянского фашизма, воевал и был ранен под Сталинградом во время Второй мировой войны. Вплоть до своей смерти в 1944 году он оставался ярым фашистом.

Выставка "Футуризм" продлится в Palazzo Blu в итальянской Пизе до 9 февраля.