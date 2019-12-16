Эстония извинилась перед Финляндией

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме принес извинения главе правительства Финляндии Санне Марин, заявив, что его резкие слова о ее назначении, а именно о том, что "продавщица поднялась до премьер-министра", неправильно поняли, во многом - из-за неверно расставленных, по его словам, эстонскими СМИ акцентов.

Март Хельме, глава МВД Эстонии: "Это конкретную фразу о финском премьер-министре, которую вы интерпретировали как оскорбительную, я на самом деле понимаю как комплимент - как признание того, что кто-то может продвинуться от низкого социального положения до вершин в политике".

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что высказывание Марта Хельме – его личная точка зрения, которую правительство "ни на йоту не поддерживает" и призвал уважительно относиться к финским коллегам.

Юри Ратас, премьер-министр Эстонии: "Конечно, я не согласен с тем, что слышал по радио и читал. Но то, как Март объяснил это сегодня, а он сказал, что его неправильно поняли, и что он приносит свои извинения, - я думаю, что на этом мы можем закончить эту тему".

Сгладить конфликт поспешила и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она через своего финского коллегу Саули Нийнисте передала извинения Санне Марин и ее правительству.

Ранее Март Хельме в эфире радиостанции TRE провел параллель со словами Владимира Ленина, сравнив Санну Марин с кухаркой, а других членов финского правительства назвал уличными активистами и неучами, пробившимися к власти.