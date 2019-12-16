Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Эстония

Эстония извинилась перед Финляндией

 Комментарии
  Вероника Доваль 
Эстония извинилась перед Финляндией
Размер текста Aa Aa

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме принес извинения главе правительства Финляндии Санне Марин, заявив, что его резкие слова о ее назначении, а именно о том, что "продавщица поднялась до премьер-министра", неправильно поняли, во многом - из-за неверно расставленных, по его словам, эстонскими СМИ акцентов.

Март Хельме, глава МВД Эстонии: "Это конкретную фразу о финском премьер-министре, которую вы интерпретировали как оскорбительную, я на самом деле понимаю как комплимент - как признание того, что кто-то может продвинуться от низкого социального положения до вершин в политике".

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что высказывание Марта Хельме – его личная точка зрения, которую правительство "ни на йоту не поддерживает" и призвал уважительно относиться к финским коллегам.

Юри Ратас, премьер-министр Эстонии: "Конечно, я не согласен с тем, что слышал по радио и читал. Но то, как Март объяснил это сегодня, а он сказал, что его неправильно поняли, и что он приносит свои извинения, - я думаю, что на этом мы можем закончить эту тему".

Сгладить конфликт поспешила и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она через своего финского коллегу Саули Нийнисте передала извинения Санне Марин и ее правительству.

Ранее Март Хельме в эфире радиостанции TRE провел параллель со словами Владимира Ленина, сравнив Санну Марин с кухаркой, а других членов финского правительства назвал уличными активистами и неучами, пробившимися к власти.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Видеомонтаж • Алексей Доваль

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.