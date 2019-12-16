Чеченцев подозревают в подготовке теракта в Вене

Австрийская полиция задержала в Вене двух чеченских иммигрантов по подозрению в подготовке теракта. Мужчины в возрасте 25 лет и 31 года были арестованы на прошлой неделе и находятся в тюрьме города Винер-Нойштадт. В интересах следствия подробности этого дела не раскрываются. Известно лишь, что чеченцы планировали устроить теракт в австрийской столице в период между Рождеством и Новым годом.

Одним из возможных мест нападения, как сообщается, могла стать так называемая популярная "Венская новогодняя тропа" в Старом городе. По словам адвоката одного из задержанных, его клиент - "успешно интегрированный в австрийское общество профессиональный спортсмен, мастер боевых искусств, который провел несколько боев за Австрию, одержав шесть побед" и обвинения, по его мнению, необоснованны. Второго задержанного адвокат назвал прекрасным семьянином. Тем временем, по информации местных СМИ, полиция разыскивает третьего подозреваемого в подготовке теракта в Вене.