250-летие со дня рождения Бетховена

Германия начала отмечать 250-летие со дня рождения выдающегося композитора Людвига ван Бетховена. В его родном городе Бонне открылась выставка, организаторы которой предлагают посетителям узнать подробнее о личности музыкального гения, подарившего миру Девятую симфонию.

Здесь представлены свыше 250 экспонатов — ценные манускрипты, нотные тетради, музыкльные инструменты и картины. Куратор выставки Джулия Рунге говорит: "У Бетховена был незаурядный характер, он часто шутил, любил хорошо провести время с друзьями, и даже когда потерял слух, он продолжал веселиться".

Людвиг ван Бетховен до сих пор остается один из самых исполняемых классических композиторов.

Выставка в Бонне работает на протяжении всего юбилейного года. В Германии пройдут сотни мероприятий, посвященных памяти Бетховена мероприятий.