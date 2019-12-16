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Австрия

По автобану без "виньетки"

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  Михаил Саленков 
По автобану без "виньетки"
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Власти Австрии сделали подарок автомобилистам. Проезд по некоторым участкам автобанов вблизи границы с Германией стал бесплатным. Водителям больше не надо приобретать так называемую "виньетку".

Местное правительство намерено таким образом сократить количество автомобилистов, которые съезжают на проселочные дороги, чтобы сэкономить.

Транзитное движение, к примеру, через Зальцбург зачастую приводит к возникновению длинных пробок на небольших дорогах, когда любители покататься на лыжах отправляются на расположенные в стране горнолыжные курорты.

Иначе проблему транзитного трафика решили власти австрийской земли Тироль. С декабря по апрель они запрещают проезд по федеральным дорогам, исключение будет делаться только для местных жителей и тех, кто едет в населенные пункты Тироля.

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