"Марш свободы" в Тимишоаре

В румынском городе Тимишоара прошёл «марш свободы» – траурная акция, посвящённая 30-летию трагических событий в этом городе, которые привели к свержению многолетнего президента страны Николае Чаушеску и падению коммунистического режима. Участники марша зажгли свечи в память о погибших в ходе акций протеста в защиту пастора Ласло Тёкеша.

Акции в поддержку пастора, известного своей критикой режима Чаушеску, переросли в массовые волнения. Комендант города Виктор Стэнкулеску приказал открыть по протестующим огонь на поражение, погибли десятки человек.

Вскоре вскоре после этого Стэнкулеску организовал в Бухаресте казнь свергнутого диктатора, а затем стал новым министром обороны Румынии. Суд признает его виновным в массовом убийстве в Тимишоаре только в 1999 г.