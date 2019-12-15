Румыния: 30 лет спустя

30 лет назад в Румынии произошли события, которые привели к отстранению коммунистической партии от власти. Поводом для волнений послужили гонения на пастора Ласло Тёкеша, этнического венгра. В ходе последовавших антиправительственных выступлений погибли более тысячи человек, вину за это возложили тогда на лидера страны Николае Чаушеску.

Между тем, около года назад прокуратура Румынии предъявила обвинения в преступлениях против человечности пришедшим к власти после переворота экс-президенту страны Иону Илиеску, бывшему премьеру Петру Роману и ещё двум высокопоставленным лицам. Им, в частности, вменяется в вину создание в стране «атмосферы террора» в декабре 1989 года.

Рассказывает Иван Барабаш один из участников съёмочной группы телевидения Венгрии, оказавшейся в центре событий:

– В Тимишоаре собралась огромная толпа на Оперной площади. Начались столкновения демонстрантов с правительственными силами, с солдатами. Послышались выстрелы, это были настоящие уличные бои. Тогда мы решили прекратить съёмку и вернулись в гостиницу. И кто-то с улицы выстрелил через окно в нашу комнату, которая была на втором этаже. Это был прицельный выстрел, но нам повезло. Из-за того, что на окнах были шторы, пуля попала в тень, пролетев между моими коллегами – оператором и репортёром.

Йожеф Ласло был в то время главным редактором Венгерского радио. Он вспоминает, что о событиях в Румынии узнал из передачи одной из австрийских радиостанций:

– Я сделал перевод с немецкого, и мы сразу включили его в выпуск новостей, который слушали тогда миллионы людей. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. В следующие часы около 40 теле- и радиоканалов в разных странах мире получили от нас этот материал, который стал первым доказательством того, что в Тимишоаре стреляли в людей, и началась революция.

После начала переворота Николае Чаушеску и его жена Елена пытались бежать, но были задержаны. Военный трибунал по итогам трёхчасового заседания приговорил их к расстрелу, дав десять дней на обжалование приговора, который тем не менее был приведён в исполнение немедленно.