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Великобритания

"Мисс мира 2019" – девушка с Ямайки

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  Лев Удольский 
"Мисс мира 2019" – девушка с Ямайки
Авторское право
عکس از آسوشیتدپرس
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Победительницей конкурса «Мисс мира» стала в этом году представительница Ямайки, 23-летняя Тони-Энн Сингх. По её словам, решение жюри стало для неё неожиданностью. Отвечая на вопрос, насколько конкурсы красоты соответствуют нынешним тенденциям, когда набирают силу различные феминистские движения, девушка ответила:

– Женщины имеют право быть такими, какими им хочется. И считаю, что если вам нравится надевать роскошные платья и выходить на сцену, выступая за свою страну, то пожалуйста. Ну а если нет, то это тоже совершенно нормально.

Финал конкурса «Мисс мира 2019» проходил в Лондоне, где в 1951 году был устроен впервые, став одним из крупнейших международных конкурсов красоты. Следующий, юбилейный 70-й конкурс пройдёт в Таиланде.

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