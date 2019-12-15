Реконструкторы отметили 75-летие Арденнской операции

Сотни человек приняли участие в исторической реконструкции немецкого наступления на позиции западных союзников в бельгийских Арденнах 75 лет назад.

Арденнская операция стала последним наступлением нацистской Германии на западном фронте. Благодаря фактору внезапности и усталости войск союзников немецким войскам на первоначальным этапе сражения, с 16 по 25 декабря, удалось прорвать фронт и продвинуться на глубину до 90 км. В результате образовался «Арденнский выступ», из-за которого в англоязычной историографии это сражение получило название «битвы за выступ» (Battle of the Bulge).

Бельгийский город Бастонь был окружён немецкими войсками, наступавшими на Антверпен. Дислоцированные здесь американские войска отказались сдаваться и оборонялись до прихода подкрепления.

25 января немецкое наступление захлебнулось, войска союзников перешли в контрнаступление. К 15 января выступ был ликвидирован, 300 тыс немецких солдат оказались в окружении.

25-летний бастонец Матео считает, что реконструкция событий 75-летней давности очень важна для того, чтобы не прервалась связь поколений:

«Особенно сейчас, когда многие молодые люди не интересуются историей. Они проводят время со своими телефонами или компьютерами. Они не читают книг, не слушают рассказы своих дедов. Но знать историю Европы и страны, в которой ты живёшь, необходимо».