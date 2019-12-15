Австралийцы призывают бороться с климатическими изменениями

В Австралии десятки участников движения «Восстание против вымирания» провели возле здания сиднейской оперы акцию с целью привлечь внимание к проблеме климатических изменений. Надев красные наряды, активисты пели песни. Австралия – самый сухой континент, и глобальное потепление представляет для жителей страны особую угрозу. Ссылаясь на научные исследования, собравшиеся требовали принятия срочных мер:

– Нам всем нужно каждый день проводить такие акции, потому что положение действительно чрезвычайное. И меня очень тревожит будущее, которое всех нас ждёт, всех, у кого есть дети. Мы оставляем их совершенно ужасный мир.

– У нас просто нет выбора. Вы ведь видели, какой был воздух в последние недели. К пожарам привели беспрецедентные условия. И речь идёт не только об Австралии. Это точно так же касается Индонезии, Амазонии, даже Арктики. Вся планета в огне. И если мы сейчас не очнёмся, то мы её потеряем.

С начала недели знаменитое здание Сиднейской оперы и мост Харбор-Бридж оказались окутаны дымом лесных пожаров, которые уже месяц бушуют в штате Новый Южный Уэльс. В ряде районов города содержание вредных веществ в воздухе многократно превысило допустимый уровень.