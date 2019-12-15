Скончалась Анна Карина

В Париже на 80-м году жизни скончалась французская актриса датского происхождения Анна Карина, получившая широкую известность в 1960-х годах, благодаря съемкам в фильмах своего супруга режиссера Жан-Люка Годара, яркого представителя французской "Новой волны".

Анна Карина, урожденная Ханна Карин Байер, родилась в 1940 году в Дании, где и началась ее карьера: она пела в кабаре, работала манекенщицей, снималась в рекламе и в короткометражных фильмах. В 17 лет девушка покинула родину и приехала автостопом в Париж, чтобы стать актрисой. Там она познакомилась с Коко Шанель, которая придумала для нее сценическое имя – Анна Карина. Актриса снялась в таких в лентах как "Маленький солдат", "Женщина есть женщина", "Жить своей жизнью", "Банда аутсайдеров", "Безумный Пьерро" и многих других.