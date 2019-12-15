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Албания

Албания: аресты по следам землетрясения

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  Вероника Доваль 
Албания: аресты по следам землетрясения
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Девять человек арестованы в Албании по подозрению в убийстве и злоупотреблении властью в связи с обрушением зданий во время землетрясения в прошлом месяце. Двое из них владели гостиницами, которые обвалились в городе Дурресе, наиболее пострадавшем.

Как сообщила полиция, оба отеля были построены незаконно, один из них также был незаконно легализован. В общей сложности прокуратура выдала 17 ордеров на арест строителей, инженеров и должностных лиц, подозреваемых в нарушении при строительстве норм безопасности. Восемь подозреваемых находятся в розыске. По информации правоохранительных органов, некоторые из них покинули страну.

Землетрясение магнитудой 6,4, самое сильное за последние десятилетия, произошло рано утром 26 ноября. Его эпицентр находился недалеко от столицы Албании Тираны. Погиб 51 человек, более 14 тысяч остались без крыши над головой.

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