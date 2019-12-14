Движение антисальвинистов провело митинг в Риме

В Риме прошла демонстрация «сардин». Так называют себя противники правопопулистской партии «Лига» бывшего вице-премьера Италии Маттео Сальвини.

Движение «сардин» возникло в Болонье, главном городе области Эмилия-Романья, где по призыву в социальных сетях на площадь под антисальвиниевскими лозунгами вышли 15 тысяч человек. Затем подобные акции прошли и в других городах Италии. Субботняя демонстрация в Риме стала самой многолюдной. В ней, по подсчётам полиции, приняли участие 40 тыс человек.

Организаторы движения «сардин» утверждают, что они не связаны с политическими партиями. Но сам Сальвини считает, что за «сардинами» стоит правящая леволиберальная Демократическая партия.

«Наш главный враг сейчас – это желание как можно скорее дать ответы на все вопросы,на которые мы ответить не можем, – говорит один из основателей движения Андреа Гарреффа, – или раздать обещания, которые мы не можем выполнить. Сегодня мы пришли сюда, на площадь Сан-Джованни, завтра мы снова будем здесь, а затем вернемся в Эмилию-Раманью, чтобы сконцентрироваться на конкретных проблемах. Надеюсь, что наша энергия не будет растрачена попусту. Нужно двигаться постепенно».

Перевоочередная задача для «сардин» – не допустить победы «Лиги» в Эмилли-Романье, где 26 января пройдут региональные выборы.

Джорджия Орланди, Euronews: «Только 2 месяца назад, на этой самой площади, Маттео Сальвини организовал митинг своей правой партии, чтобы объявить о перезапуске "Лиги" после её ухода в оппозицию. Пока ещё рано говорить на какой демонстрации было больше народу. Но уже можно с уверенностью констатировать, что люди, которые пришли на сегодняшний митинг, обрели уверенность для выражения собственных чаяний».

Мнения участников демонстрации:

«Люди ждали того, кто мог бы подать пример, потому что многим хотелось сказать "хватит". Хватит такого рода политики, а не политики в принципе».

«К сожалению, мы чувствуем себя потерянными. Мы ходим голосовать, потому что так нужно, но выбираем лучшее из худшего. Это движение было создано для того, чтобы заполнить эту пустоту».

В ближайшее время «сардины» будут обсуждать вопрос, следует ли им создавать свою собственную политическую партию. Пока влияния «сардин» может оказаться недостаточно даже на родине движения, в Эмилии-Романье, где согласно социологическим опросам партия Маттео Сальвини остается самой популярной политической силой. Но субботний митинг в Риме демонстрирует амбиции «сардин» стать общенациональным политическим движением.