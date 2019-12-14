Удивительный ледник в горах Патагонии

Ледник Перито-Морено – расположен на юго-западе аргентинской Патагонии. Он возвышается более чем на 70 метров над гладью горного озера Лаго-Архентино. Ледяная толща площадью 250 квадратных км движется со скоростью 3 метра в сутки. Здесь хранятся запасы пресной воды третьи по объёму в мире.

Уникальность этого природного объекта в том, что в отличие от большинства других ледников, он не тает, а продолжает расти.

«Обычно ледник находится равновесии, – объясняет Эдуардо Шуле, местный житель и проводник. – Это значит, что в горах образуется столько же льда, сколько тает в его нижней части. Он постоянно двигается, так как сила тяжести толкает его вниз по склону. Так как в нижней части лёд тает, ледник в целом остается на одном и том же месте. Например, такие ледники как Упсала или Вьедма плавают на поверхности воды, и поэтому они тают быстрее. А ледник Перито-Морено упирается в дно озера, поэтому он более устойчив. Скорость таяния ледника также зависит от его размеров и толщины».

Анджела Барнз, Euronews: «Хотя Перито Морено считается на данный момент устойчивым, другие ледники в патагонских горах тают. Их исчезновение повлечёт за собой серьезные последствия».

Одно из таких последствий – подъём уровня моря. Даже небольшое его повышение будет иметь катастрофические последствия для прибрежных жителей. Таяние ледников также влияет на климатические условия.

«_Уменьшение объёмов снега в горах, – объясняет Эдуардо Шуле, – будет означать, что летом будет меньше пресной воды необходимой для скота, который здесь пасут, а также для роста травы. Пастбища просто не успеют восстановиться для следующего пастушеского сезона. Ещё один опасный фактор это ветра, которые будут высушивать не покрытую снегом почту и приводить к опустыниванию почвы. Это большая проблема здесь в Патагонии_»_._

По оценке учёных, таяние ледников в Патагонии окажет меньшее влияние на уровень мирового океана, чем таяние в Гренландии и Антарктиде. Но наблюдение за этими ледниками в непосредственной близости и из космоса позволяет учёным получать важную информацию о динамике таяния и давать прогнозы на ближайшее будущее.