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Северная Корея

КНДР провела новые испытания на Сохэ

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  Марфа Васильева 
КНДР провела новые испытания на Сохэ
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"Решающие испытания" на полигоне Сохэ провела накануне вечером Северная Корея. В сообщении Центрального телеграфного агентства страны не приводится подробностей о том, что конкретно испытывалось.

ЦТАК также подчеркивает, что cпециалисты Академии национальной обороны КНДР "получили на месте теплые поздравления от ЦК Трудовой партии Кореи". Согласно агентству, цель испытаний - "дальнейшее укрепление стратегического ядерного сдерживания".

Аналитики отмечают, что тест был проведен в преддверии трехдневного визита в Сеул спецпредставителя США по проблемам КНДР Стивена Бигуна и после испытания Вашингтоном в четверг над Тихим океаном новой баллистической ракеты средней дальности.

О первом успешном испытании на космодроме Сохэ СМИ КНДР сообщили 8 декабря, что стало первым подобным тестом с начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году. Предполагается, что тогда был испытан ракетный двигатель.

После президент США Дональд Трамп написал на своей странице в "Твиттере", что лидер КНДР "Ким Чен Ын может потерять все, если предпримет враждебные действия".

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