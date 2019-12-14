Борис Джонсон посетил "бастион" лейбористов

С посещения "бастиона" лейбористов на севере Англии начались для Бориса Джонсона постэлекторальные будни. В субботу он встретился с избирателями в местечке Сегдефилд графства Дарем и поблагодарил их за оказанное в минувший четверг на участках для голосования доверие.

"Я могу представить, как вы с ручкой в руках колеблетесь и не знаете, перед каким кандидатом поставить "крестик"в бюллетене, пока наконец не решаетесь проголосовать за нас - консерваторов. Я понимаю, что вы, возможно, пошли против устоявшейся поколениями традиции голосования. И я хочу, чтобы люди в Северо-Восточной Англии знали: мы, консерваторы, отплатим за ваше доверие!" - заявил Джонсон в частности.

Полученные тори 12 декабря 365 мест в Палате общин стали лучшим результатом с 1987 года.

В свою очередь второй человек в Лейбористской партии, отвечающий за финансы Джон Макдоннелл заявил в субботу, что не собирается больше входить в состав "теневого кабинета" оппозиции: "Нам всем следует уйтим. Должен прийти новый лидер, который назначит "теневой кабинет". Я уже не буду его частью. Я сделал свое дело, нужно двигаться дальше".

Ну а лидер шотландских националистов Никола Стёрджен призвала премьер-министра "вернуться к реальности" и признать, что своим третьим результатом на выборах 12 декабря (48 мест) Шотландская национальная партия (SNP) получила мандат на проведение второго референдума о независимости. К его результатам, по мнению Стёрджен, надо будет отнестись гораздо серьёзнее, нежели в 2014 году.