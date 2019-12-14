Десятый день забастовки транспортников

Во Франции десятый день подряд продолжается забастовка работников общественного транспорта. Всё более усиливаются опасения, что протесты против пенсионной реформы, могут испортить французам рождественские праздники, сорвав давно запланированные поездки. Сейчас во Франции ходит только четверть поездов дальнего следования и треть пригородных электричек.

Во время демонстраций коммерсанты вынуждены закрывать свои магазины.

«Мы только начали приходить в себя после «жёлтых жилетов», – рассказывает продавщица в табачном магазине, – но, как и в прошлом году, дела шли хорошо в ноябре, а в декабре мы потеряли 40% выручки по сравнению с прошлым годом и это еще не конец. Мы рассчитывали она вернётся на прежний уровень, но протестам конца-края не видно».

Самая тяжёлая для пассажиров ситуация сложилась в густонаселённом столичном районе. В Париже не работают девять линий метро и 60% процентов городских автобусов.

«Было очень тесно и не хватало работников правоохранительных органов для защиты людей, – считает британский турист, побывавший в парижском метро. – Мы видели, как ребёнка толкнули на пол. Женщинам и пожилым людям, как правило, было очень трудно передвигаться в толпе. Это было неприятно наблюдать».

Забастовка имеет бессрочный характер. Масштабная демонстрация профсоюзов запланирована на следующий вторник.

Премьер-министр Эдуар Филипп призвал умеренную часть профсоюзного движения провести на следующей неделе переговоры.