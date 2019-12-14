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Испания

СОР25 пока не удалось согласовать итоговую декларацию

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  Марфа Васильева 
СОР25 пока не удалось согласовать итоговую декларацию
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Напряженные переговоры в рамках 25-ой конференции ООН по изменению климата (COP25) продолжались в субботу в мадридском выставочном центре Ifema. Ее участники во главе с председателем - чилийским министром по защите окружающей среды Каролиной Шмидт - хотели бы согласовать во что бы то ни стало итоговую декларацию.

Камнем преткновения по-прежнему остаются такие его положения, как более амбициозные обязательства по сокращению выборов в атмосферу "парниковых газов", увеличение финансирования стран Юга и правила фукционирования международного рынка углеводородов.

"Мы здесь, и мы будем бороться до последнего, - заявила представительница Маршалловых островов Тина Стеге, - мир смотрит на нас, а мне нужно вернуться домой и посмотреть в глаза детям, сказать им: мы добились результата, который гарантирует будущее вам и вашим детям".

На сегодня из 200 стран-участниц лишь 80 готовы взять на себя повышенные обязательства по сокращению выбросов "парниковых газов", что позволит избежать увеличения температуры на Земле на 4-5 градусов по Цельсию. По мнению большинства экспертов, именно к такому развитию событий следует готовиться, если не внести изменений в уже устаревшие положения Парижского соглашения по климату 2015 года.

К сожалению, на долю этих 80 государств приходится лишь 10 % мировых выборосов, тогда как "тяжеловесы", в том числе Евросоюз, медлят.

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