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Судан

Судан: приговор для президента

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  Михаил Саленков 
Судан: приговор для президента
Авторское право
Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. - Burhan Ozbilici
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Бывший президент Судана Омар аль-Башир приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции и отмывании денежных средств. Все обнаруженные в доме Аль-Башира деньги в размере более 110 миллионов долларов подлежат конфискации.

Вынесение приговора транслировалось по национальному телевидению.

Сторонники экс-главы государства, находившиеся в зале суда, пытались помешать оглашению приговора, выкрикивая лозунги в поддержку аль-Башира. Они называют судебный процесс политическим.

Омар аль-Башир правил Суданом в течение 30 лет. Он был отстранен от власти в апреле этого года в результате военного переворота.

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