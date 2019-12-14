Судан: приговор для президента

Бывший президент Судана Омар аль-Башир приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции и отмывании денежных средств. Все обнаруженные в доме Аль-Башира деньги в размере более 110 миллионов долларов подлежат конфискации.

Вынесение приговора транслировалось по национальному телевидению.

Сторонники экс-главы государства, находившиеся в зале суда, пытались помешать оглашению приговора, выкрикивая лозунги в поддержку аль-Башира. Они называют судебный процесс политическим.

Омар аль-Башир правил Суданом в течение 30 лет. Он был отстранен от власти в апреле этого года в результате военного переворота.