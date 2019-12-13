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Обвинения против Трампа утверждены комитетом

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  Павел Барсуков 
Обвинения против Трампа утверждены комитетом
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Юридический комитет палаты представителей конгресса США утвердил статьи обвинения против президента Дональда Трампа. В рамках подготовки импичмента главе государства инкриминируют злоупотребление властью и препятствование следствию. За высказались 23 демократа, против — 17 республиканцев.

На следующей неделе дело рассмотрит палата в полном составе. Если обвинения в адрес президента будут признаны обоснованными, дело отправится в сенат.

Сам Трамп вновь назвал процесс импичмента мошенничеством и позором для американского правосудия. По мнению главы Белого дома, демократы в конгрессе используют процедуру исключительно в политических целях.

Дональд Трамп — четвёртый в истории американский президент, в отношении которого началась процедура импичмента. При этом ни разу её до конца не довели: Эндрю Джонсона и Билла Клинтона оправдали, а Ричард Никсон отправился в отставку сам.

В верхней палате конгресса большинство сейчас у республиканцев, и потому политологи считают, что голосование там провалится.

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