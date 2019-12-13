США и Китай близки к торговой сделке

Соединённые Штаты и Китай достигли «принципиального согласия» об условиях торговой сделки, об этом сообщают СМИ, ссылаясь на свои источники. Президент США Дональд Трамп уже написал в своём твитере, что уже «совсем близко» заключение новой сделки, которая может положить конец торговой войне между странами, продолжавшейся 17 месяцев и замедлившей рост мировой экономики. Ожидается, что достигнутые договорённости будут утверждены Трампом в самом скором времени.

По данным СМИ, американская сторона предложила вдвое сократить пошлины на китайские товары – речь идёт о сумме, превышающей 350 миллиардов долларов. Кроме того, Вашингтон готов отказаться от повышения пошлин на ряд товаров, запланированного на 15 декабря. От Китая должен будет импортировать из США большие объёмы сельскохозяйственной и другой продукции, усилить сотрудничество в охране прав на интеллектуальную собственность, а также облегчить доступ к своему сектору финансовых услуг.