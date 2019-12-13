Триумф шотландских националистов

Шотландская национальная партия празднует победу: в Шотландии это движение выиграло 48 мест из 59. Лидеры партии считают этот результат мандатом на проведение нового референдума о независимости региона — хотя решительная победа консерваторов в целом по стране сильно осложнит организацию этого волеизъявления.

Никола Стёрджен, лидер ШНП:

"Мы выдвинули абсолютно ясное предложение. А шотландцы ясно показали, что не хотят Бориса Джонсона на посту премьера, что они не хотят "брексита". Они хотят, чтобы будущее Шотландии находилось в руках шотландцев".

Никола Стёрджен призывает страны ЕС поддержать её инициативу, поскольку на референдуме по "брекситу" большинство шотландцев захотели остаться в составе Евросоюза. Но по мнению политологов шанс на вмешательство Брюсселя невелик:

Радош Мушович, политолог:

"Это внутренняя проблема Великобритании решить её удастся только в рамках страны. Я не думаю, что у Евросоюза есть возможности и права настолько прямо вмешиваться в эту ситуацию".

В Шотландии по итогам выборов мандаты сумели получить только 6 консерваторов и всего один лейборист. Либерал-демократы завоевали четыре места, но лидер партии, Джо Суинсон, не смогла обойти соперников в собственном округе.