Австрийская партия свободы исключила Х.-К. Штрахе

Австрийская партия свободы исключила из своих рядов своего бывшего лидера и вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом объявил нынешний лидер партии Норберт Хофер со ссылкой на решение партийного суда.

Штрахе подал в отставку с государственных и партийных постов в мае этого года после публикации тайной видеозаписи его встречи на испанском острове Ибица с людьми называющими себя представителями российского «олигарха». В ходе встречи обсуждалось возможное финансирование как самой партии, так и прессы в интересах партии. Видеозапись спровоцировала правительственный кризис и досрочные выборы. Как позже выяснилось, встреча была ловушкой с участием подставных лиц. Расследование обстоятельств дела продолжается.

Позднее однопартийцы также обвинили Штрахе в растрате партийных средств.

Сторонники Хайнца-Кристиана Штрахе, заседающие в венском ландтаге, уже объявили о создании новой политической партии, «Альянса за Австрию» (DAÖ).