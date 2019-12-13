COP25 завершен: Грета Тунберг отправляется на каникулы

В Мадриде в день завершения Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) экоактивисты устроили акции протеста. Демонстранты недовольны результатами форума.

Саммит начался в 2 декабря и длился 12 дней. Тем не менее переговоры между делегациями, вероятнее всего, будут продлены, поскольку стороны пока не смогли договориться по вопросу углеродных рынков и мерам, которые нужно принять для помощи странам для диверсификации их экономик. Кроме того, сложности возникли и по конкретным обязательствам, которые государства должны взять на себя в следующем году, чтобы выполнить Парижское соглашение по климату.

Участники протестов, а это в основном молодежь, говорят, что саммит в Мадриде завершился провалом. Однако манифестанты не теряют надежду и настроены на дальнейшую борьбу. Многих вдохновляет 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. Побывав в Мадриде, она приехала в итальянский город Турин на акцию "Пятницы ради будущего".

Грета Тунберг, экоактивистка: "Мировые лидеры все еще пытаются уклониться от своей ответственности. Но мы должны убедиться, что они не смогут этого сделать. Мы позаботимся о том, чтобы оказать на них давление. И им придется выполнять свою работу - защищать наше будущее ".

В Турине неутомимая Тунберг сообщила журналистам, что и ей нужен отдых. Девушка сказала, что Рождество проведет дома, после чего отправится на каникулы. Ранее американский журнал Time назвал Тунберг "Человеком года".