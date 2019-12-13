Новая Зеландия: поиски жертв извержения продолжаются

Новозеландские спасатели смогли вывезти с острова Уайт-Айленд тела шести человек, погибших там при извержении вулкана, произошедшего на прошлой неделе. Тела ещё двух погибших пока не обнаружены, их поиски продолжаются. Проведение операции осложняется тем, что в ближайшее время извержение может возобновиться.

– Экипировка спасателей довольно много весит, а также сильно ограничивает их подвижность, но она необходима на острове, чтобы люди были защищены от воздействия окружающей среды, – пояснил представитель полиции Майк Клемент. – При этом мы должны быть готовы к тому, что произойдёт новое извержение, такую возможность нельзя исключать. Поэтому им в самом деле приходится действовать медленно.

Скорбящие родственники погибших ожидали на берегу возвращения вертолёта спасателей. По официальным данным, жертвами стихии стали восемь человек, между тем, ещё несколько находившихся на острове туристов числятся пропавшими без вести. Более 20 человек по-прежнему остаются в больницах, у большинства из них – серьёзные ожоги.